2020台灣燈會展出時間到23日，台中市旅宿業及觀光遊樂業者搶搭燈會商機，齊推優惠搶客。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會展出時間到23日，台中市旅宿業及觀光遊樂業者搶搭燈會商機，齊推優惠搶客，觀旅局長林筱淇表示，市府與大型旅行業者推出33條燈會遊程，台中市旅宿業及觀光遊樂業者也相繼推出折扣優惠，因應遊客到來，全力做好燈會及旅宿的防疫工作，請民眾安心體驗台中白天與夜晚不同的璀燦魅力。

市府歡迎國內外遊客把握機會來台中觀光旅遊、住宿、賞燈，感受安心且歡樂的元宵節慶氛圍。

林筱淇說，台中好山好水、氣候怡人、交通便利，同時發展出豐富多元的旅遊面向，不僅是購物天堂，更含豐富人文資源及自然景觀，令人流連忘返，市府常推出精彩的文化展演活動，正熱鬧舉辦的2020台灣燈會就屬於全台灣的盛事。

為了邀請國內外遊客前來台中賞燈，市府與大型旅行業者推出33條燈會遊程，台中市旅宿業及觀光遊樂業者也相繼推出折扣優惠，歡迎遊客來趟台中的深度之旅。

觀旅局強調，包括台中金典酒店、長榮桂冠酒店、永豐棧酒店、亞緻大飯店、海灣藝術酒店、福容大飯店、清新溫泉飯店、全國大飯店、五都大飯店等近百家旅宿業者，共同推出慶祝台灣燈會在台中舉辦的好康優惠方案，致力對抗疫情影響。

遊客選擇入住台中，可享有平日5折-9折、假日6折-9折、現金折扣100-800元不等的超值優惠，或是入住贈送啤酒、燈籠、點心等好禮。

為滿足喜愛飯店豐盛美饌的老饕們，台中市老字號的全國大飯店推出外帶外送經典合菜原價66折起、台中金典酒店推出單筆餐點消費滿1680元以上享免費外送服務等優惠。

台中市觀光遊樂業麗寶樂園及東勢林場，響應台灣燈會打出優惠價，包含麗寶樂園的雙人親子樂園套票999元、情人最愛的CRG雙人卡丁車888元，及東勢林場出示與「2020台灣燈會三大主題」合照即可享門票200元優惠以及平日限量7折住宿優惠等，共同歡慶台灣燈會盛事。

(中時 )