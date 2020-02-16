黑鷹受傷中將黃佑民 調任國防大學副校長 14:502020/02/16 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防大學。（資料照／甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 0102黑鷹直升機失事受傷後勤次長黃佑民中將已於前天出院，並確定調任國防大學副校長一職，後勤次長則由海軍官校校長蔣正國少將升任，這項人事已於今天（16日）正式生效。 黃佑民中將是受傷的5名官兵中，傷勢最重者，胸椎、腰椎等多處骨折，送醫後先進加護病房，再轉一般病房治療，直至前天出院。由於參本部後勤次長職務相當繁重，而且按例均由海軍出任，參謀總長黃曙光上將也曾任職過，因此責由海官校長蔣正國少將升任，並佔中將缺。 (中時 ) #中將 #次長 #後勤 #受傷 #副校長 #黑鷹 #黃佑民 #國防大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 走出失事陰霾 空軍救護隊黑鷹直升機明正式成軍 10:102020/02/13 政治 黑鷹直升機失事調查報告 空軍後天說明 19:262020/02/13 軍事 黑鷹失事含人為因素 軍方懲處範圍達空軍司令 14:372020/02/14 政治 空軍救護隊以防疫為優先 今日低調舉行黑鷹成軍典禮 16:072020/02/14 軍事 直播》黑鷹失事調查報告出爐 瞬間進雲飛行員不及拉高觸地 09:352020/02/15 政治 黑鷹失事初步調查 環境加人因複合因素 10:092020/02/15 政治 黑鷹觸地2次 拖行70公尺後劇烈翻滾 10:292020/02/15 政治 天氣驟變應變不及 黑鷹評估加裝機載氣象雷達 12:142020/02/15 政治 避免悲劇重演 黑鷹擬裝氣象雷達 01:192020/02/16 社會新聞 空勤黑鷹直升機 年底進駐高雄 04:102020/02/16 地方新聞 軍事熱門新聞 黑鷹受傷中將黃佑民 調任國防大學副校長 - 軍事 前總統府待衛長張捷解凍？調國防部任參事 - 軍事 影》葉門叛軍擊落沙國龍捲風戰機 - 空軍 牽制陸 美巡洋艦穿越台海 - 軍事 美國下世代大型軍艦 不是驅逐艦也不是巡洋艦 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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