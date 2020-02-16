0102黑鷹直升機失事受傷後勤次長黃佑民中將已於前天出院，並確定調任國防大學副校長一職，後勤次長則由海軍官校校長蔣正國少將升任，這項人事已於今天（16日）正式生效。

黃佑民中將是受傷的5名官兵中，傷勢最重者，胸椎、腰椎等多處骨折，送醫後先進加護病房，再轉一般病房治療，直至前天出院。由於參本部後勤次長職務相當繁重，而且按例均由海軍出任，參謀總長黃曙光上將也曾任職過，因此責由海官校長蔣正國少將升任，並佔中將缺。

(中時 )