北市南港區的「玉成公園狗活動區」16日正式啟用，成為北市第7處狗狗的專屬運動空間，記者會現場嘉賓雲集。（北市動保處提供／張穎齊台北傳真）

北市南港區的「玉成公園狗活動區」16日正式啟用，獸醫師蔡曼琳為民眾示範如何幫狗狗進行簡易清潔消毒。（北市動保處提供／張穎齊台北傳真）

北市南港區的「玉成公園狗活動區」16日正式啟用，民眾帶著毛孩搶先體驗園區設施。（北市動保處提供／張穎齊台北傳真）

遛毛孩子有新去處！北市南港區的「玉成公園狗活動區」16日正式啟用，成為北市第7處狗狗的專屬運動空間，產發局長林崇傑與當地民代到場共襄盛舉，動保處則請到犬隻行為訓練師，帶著「冠軍犬」示範遛狗的戶外禮儀，讓毛孩子們可在園區內安心健康運動。

林崇傑表示，玉成公園狗活動區面積達311平方公尺，採大、小型犬隻不分區使用，設施包含周圍安全圍籬及出入口雙道門加強安全防護，也設有供民眾休憩用座椅、狗便袋箱、垃圾桶與告示牌，提供飼主與犬隻在園區互動的基本需求。

動保處為因應近期新冠肺炎疫情爆發，請到獸醫師蔡曼琳分享犬隻傳染疾病預防知識，強調目前新冠肺炎尚未被證實會傳染給狗貓，民眾切勿恐慌：園區每日皆固定派員進行園區垃圾清潔及設施巡查作業，為避免動物疾病傳播，更選擇對狗狗較無危害的防疫用消毒水，每周噴灑消毒。

活動現場，犬隻行為訓練師成書雯也帶著狗狗「依寶」與動物之家待認養的動次動運動會冠軍犬「MOMO」互動表演。立委高嘉瑜則說，她一直努力推動「一里一狗公園」，如今港湖區有了4座狗公園，港湖也成為北市最多狗公園的地方。

此外，公運處即日起配合試辦周末假日的「207路–北市友善狗狗公車」，讓飼主可免提籠即可帶狗狗搭乘，至「協和祐德高中」站下車，步行到玉成公園狗活動區。

(中時 )