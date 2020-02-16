台北市興隆路3段是文山區往返市中心交通要道，過去多處路面老化，隨處可見斑駁補丁。（台北市工務局提供／譚宇哲台北傳真）

台北市興隆路3段是文山區往返市中心交通要道，因車流量大，多處路面老化嚴重，經修補後的斑駁補丁，更讓用路人宛如行駛在越野道路上顛簸，北市工務局日前花費1030萬重新銑鋪706公尺路面，近日總算重現平整道路，讓用路人相當有感。

新工處工務科長郭俊昇指出，因應近年環境變遷、氣溫升高，北市瀝青路面隨之軟化，遭大型車輛行經輾壓路面後極易造成毀損，市府於2017年起改採「改質Ⅲ型」瀝青混凝土，因其軟化點高，大幅提升路面承載力及有效抵抗疲勞老化破壞等特性，提高使用年限。

郭俊昇說，興隆路3段路面更新施工範圍全長約706公尺，總工程經費約1030萬元，已於近期施作完成，除了路面更新，為確保後更新後路面平整度，同時辦理人孔蓋下地作業，除救災需求及瓦斯孔蓋不調降外，共計減量下降60座，另也針對路基不良造成路面損壞路段辦理路基改善，共改善937平方公尺。

長期騎機車往返萬芳醫院的劉先生表示，以前該路段上滿是東補一塊、西補一塊的補丁，路面坑坑洞洞，宛如越野跑道，自從該路段銑鋪後，騎車時明顯感到平坦順暢。

(中時 )