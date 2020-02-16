鋒面通過 下午2地區大雨特報 14:532020/02/16 中時電子報 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 最新雷達合成回波圖顯示，基隆、台北山區下午有大雨發生機率。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局16日下午對基隆、台北市發布大雨特報。(圖擷自氣象局) 受到鋒面通過影響，中央氣象局今(16)日下午14時20分發布大雨特報，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請當地民眾注意。 (中時電子報) #鋒面 #大雨特報 #北海岸 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 超激變化 專家：明後天防雷雨 這天再急凍 08:422020/02/12 生活 淡水愛戀情人節！攜手賞夕陽、公主玻璃鞋前訴情話 15:532020/02/12 旅遊 《電機股》疫情影響，東元營收一個季度影響10％ 16:312020/02/12 財經 明又一新鋒面到！這天全台有雨 22:292020/02/12 生活 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 08:012020/02/13 生活 鋒面通過 水利署啟動人工增雨 17:272020/02/13 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 18:262020/02/13 生活 第2波寒流？明午後全台有雨 周六大陸冷氣團報到恐下探7度 21:582020/02/13 生活 後天起冷颼颼 恐下探8度 04:102020/02/14 社會新聞 看天氣圖秒懂 鄭明典直呼：寒潮爆發 12:132020/02/16 生活 生活熱門新聞 新冠肺炎男多於女 竟跟這習慣有關 - 生活 本周運勢出爐 這生肖工作運大好 - 生活 台灣、日本、新加坡面對疫情差別 網狂推：中肯 - 生活 鋒面通過 下午2地區大雨特報 - 生活 台灣為何這麼多隔離病房？胸腔科醫師揭驚人關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。