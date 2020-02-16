氣象局16日下午對基隆、台北市發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

受到鋒面通過影響，中央氣象局今(16)日下午14時20分發布大雨特報，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請當地民眾注意。

(中時電子報)