83歲戲王丁強與戲后尹馨在公視學生劇展《九孬》首次合作，兩人戲外為與尹馨培養感情，丁強笑說：「我偶爾會找她鬥鬥嘴」。導演王蕭雪透露，劇組場佈時，尹馨與丁強在車上閒聊關於婚姻的看法，尹馨問：「丁叔，怎樣才能讓婚姻長久？」丁強悠悠地妙答：「一個字，忍。」殺青後丁強則讚尹馨：「她是很認真的演員，拍戲起來很輕鬆愉快，有機會會想再與她合作。」

丁強、尹馨劇中譜黃昏戀。（圖／公視提供）

丁強劇中詮釋獨居老兵，與飾演歌女的尹馨有相依取暖、相互慰藉的隱隱情感，因角色需要，尹馨塗上粉色腳趾甲油，但沒想到第二天大拇指碰傷，尹馨自己包紮起來後，還在OK繃上用粉色畫筆，化了一個指甲，讓劇組形容「個性超可愛」；還說她在現場也會跟攝影師撒嬌說：「有沒有把我拍美一點？」但拍攝時又展現十足專業，還能提供建議給劇組、幫助化解導演焦慮。

丁強、尹馨劇中譜黃昏戀。（圖／公視提供）

劇中丁強為尹馨跟討債小弟拉扯，企圖「英雄救美」雙方起衝突，最後跌坐戲碼，導演原本想輕輕帶過，王蕭雪說：「因爲動作幅度較大，擔心害丁叔受傷。」但丁強一遍一遍來，還跟劇組反映，不要因為顧及他的年紀而放鬆；最後衝突戲拍了四次，丁強受訪表示：「拍片多少會有一些衝突戲嘛，當演員就是盡力完成導演畫面的需要！當然劇組也很保護我，該準備的防護都有。」讓王蕭雪說：「讓人發自內心尊重。」公視學生劇展《九孬》於今（１６日）晚11點半在公視播出。

丁強、尹馨劇中譜黃昏戀。（圖／公視提供）

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(中時電子報)