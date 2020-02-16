畢書盡在西洋情人節中宣布結婚，對象是交往不到1年的H小姐，讓大家跌破眼鏡，曾與畢書盡交往8年的Jessie在IG上面訴情傷還貼出對話紀錄，指出畢書盡沒有做到對她的承諾，更將Jessie半夜趕出家門，對此畢書盡的經紀人也做出回應了。

畢書盡的新婚妻子H小姐是交往不到1年的圈外人，並不是去年5月認愛的女友Jessie，兩人雖然愛情長跑8年，但最後仍以分手收場，這也讓Jessie在IG上抒發心情。

Jessie在限時動態貼出多則朋友替她打氣的話，對話紀錄顯示，「從韓國出差回來那天，妳半夜拖著行李來我家，紅著雙眼笑笑得對我說，分手了被趕出來，三更半夜沒有地方去」。這名閨蜜看著心疼也煮了一碗麵給她吃，慢慢地聽她被分手的故事，最後閨蜜也安慰Jessie相信未來你會堅強起來好好做自己的。

Jessie有一群好閨蜜陪伴她左右（圖／翻攝自IG）

從對話看來，兩人分手時間是在去年5月，而畢書盡認愛是去年5月4日發布，可推測他們在公開戀情後不到1個月就分手了。據《自由時報》報導，畢書盡的經紀人回應，「感情的事情只有當事者最清楚狀況，也是兩人之間的事情，懇求別讓這事情佔用社會資源，也希望大家各自有幸福發展的空間。這也是最後一次公司針對Bii畢書盡結婚的事做回覆，謝謝關心」。

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(中時電子報)