新冠肺炎疫情升溫，許多赴中、港、澳就業的民眾無法回當地工作，為讓其子女學習不中斷，台中市府教育局推出就學措施，領有中華民國身分證的台中市民，家裡有原在中港澳接受高級中等以下教育的子女，可以「先入學，後補件」的方式轉入學校，即就讀高級中等學校者也可向學校申請隨班附讀，提供友善的校園學習成長，避免學業落後。

教育局長楊振昇說，台中市市民的子女，如果原在中港澳就讀高級中等以下學校，依照中央流行疫情指揮中心規定完成居家檢疫14日，確認無感染新冠肺炎後，在台中市設有戶籍的國中小學生可持戶口名簿、無設戶籍者則持入出境許可證或合法居留證至學區學校教務處辦理轉入，其他相關學歷證件後補處理。

高中職學生得依《高級中等學校學生學籍管理辦法》，到有缺額的學校註冊組申請轉學。

如規畫短暫在台銜接學習，中港澳國中小台生得於戶籍所在地學區學校，採隨班附讀方式臨時安置就學，並依現行年級編入適當班級；就讀高級中等學校者，也可向學校申請隨班附讀。

教育局指出，中港澳入學年齡與台灣不一致，為協助返台就學學生適應，學校舉行專案會議，評估學生需求，協助編入適當年級，並提供學業及生活輔導，讓學生在和諧、友善的校園學習成長。

(中時 )