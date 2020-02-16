私有地設鐵柵欄，是否合法？新竹縣竹東鎮1鎮民日前在居家巷子門口，以私有地為由設置路障，要求往來通行的用路人繳交通行費，此案遭民眾檢舉後，引發民意代表、竹東鎮公所及竹東警分局重視，由於於法無據、溝通無效，15日由清潔隊拆除路障。

警方15日下午接獲民眾報案，指稱在竹東鎮中豐路三段360巷口，有民眾設置鐵柵欄作為路障，並以私有地為由，阻隔其他人進出，警方到場後，發現一名陳姓男子自稱為道路地主，土地由已過世的父親所有，但因提不出相關證明文件，因此警方依道路交通管理處罰條例第82條開罰。

竹東鎮代理鎮長張順朋、縣議員張益生、上官秋燕、黃豪杰及竹東鎮民代表范國威均到場了解狀況，張順朋指出，由於陳男無法提出相關證據以證實土地所有權，為了避免事故發生時影響救援車輛進出，因此立即先請清潔隊拆除私設路障。

張順朋也說，鎮公所非認定機關，因此建議陳男可以到法院進行確認繼承權、所有權等，依法伸張自己的權利。由於該男設鐵柵欄，影響該巷弄內10幾戶住家，僅留機車通道進出，汽車通行則須繳過路費，而引發爭議，導致其他用路人報警處理。

竹東警分局表示，此案已依刑法第302條涉嫌妨害自由、第189-2條公共危險等罪受理，為維護交通順暢，確保用路人權益，警方也呼籲民眾，切勿任意擺放路障阻擋通行，以免觸犯道路交通管理處罰條例等規定。

(中時 )