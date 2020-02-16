公園啟用當天就有不少家長帶小朋友來玩，相當熱鬧。（張亦惠攝）

宮前村長邱聰益積極尋求改善髒亂點方法，經過近1年的努力改造完成。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁一直致力解決社區髒亂點問題，新港宮前村一處髒亂點，經過近1年的整理、改造，搖身一變成居民可使用的綠地公園，取名為「司機公園」並於16日啟用，翁章梁表示，希望司機公園可以成為典範，將美意延續下去。

新港鄉宮前村過去因有司機公會，不少勞工聚居在此，附近有一處空地，因土地所有權分屬公所、國有財產局、水利會及台糖所有，長期缺乏管理，一直是社區的髒亂點，村長邱聰益積極尋求改善，除解決土地所有權問題外，在新港鄉公所協助下也爭取到營建署城鎮之心計畫經費，將此地改建為社區民眾的休閒去處。

新港鄉長林茂盛也說，雖然鄉庫並不充裕，但仍然全力支持「司機公園」的改造計畫，這次也展現出新港人對社區環境綠美化不遺餘力的驕傲。

昨日上午縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、村長邱聰益、奉天宮董事長何達煌，及議員葉孟龍等人都到場進行揭幕儀式，象徵司機公園正式啟用，來了上百位社區居民共襄盛舉，現場也發送紅龜粿及紅蛋讓大家「呷平安」。

邱聰益曾催生新港鐵路公園，也改造過不少社區髒亂點，邱指出，經過鄉公所及附近居民的努力，讓原本髒亂不堪的空地，轉變成能在這運動、休憩的公園，社區也找來一些公園裡熱門的設施，讓小公園功能更加齊全，希望附近居民能多多利用。

(中時 )