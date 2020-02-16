新冠肺炎疫情全球延燒，印度至今只有3個確診案例，而且已全部痊癒，從武漢撤回印度的645人竟全數未感染。專家認為，與兩大因素有關，包括印度菜及極端氣候，讓印度人得天獨厚獲得兩道堅強防護。

中央社報導，當印度政府宣布在克勒拉省確診3名新冠肺炎病例時，部分印度人認為，這3人一定是在中國久待，而且長期沒有吃印度菜，才輕易感染這種病毒。多數印度人都相信，印度菜中的香料和元素，可促進消化、增強免疫力，對抗流感等病毒性疾病，就連2003年爆發SARS時，印度也安然度過。

研究印度菜35年，且曾出版過印度菜食譜的烹飪大師卡妲說，印度菜大多以洋蔥和番茄泥為基底，再加上含有薑、薑黃、大蒜、紅辣椒粉、荳蔻等混合香料，有助於促進消化、袪寒抗感冒等，長期吃印度菜，無形中可增加對流感等病毒疾病的抵抗力。

根據中醫觀點，薑、大蒜、洋蔥、薑黃、荳蔻、肉桂都有促進消化、活絡血路、袪寒、消毒等效果，甚至大蒜還可以對抗感冒和百日咳。印度中央藥用植物和香料植物研究所資深科學家巴爾表示，印度阿育吠陀傳統醫學與中醫有許多類似觀念，而印度料理使用許多香料，確實有助人們透過腸胃吸收後增加抵抗力和免疫力，不容易受到病毒感染。這也是為什麼印度較少出現大規模流感疫情，且在這次新冠肺炎疫情中，目前只有3個病例的原因之一。

此外，巴爾認為，印度的極端氣候也是讓病毒性疾病不容易在印度流行的主要原因之一。因為暴露在陽光和高溫下，和細菌及寄生蟲相比，病毒會最先被殺死；而印度通常冬天短，極度高溫的夏天較長，在這種極端氣候下，病毒不容易存活。

(中時電子報)