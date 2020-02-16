自新冠肺炎疫情爆發後，台中市法制局至今已受理相關消費申訴共70件，其中，旅遊類36件最多，為保障民眾權益，台中市府法制局特別製作旅遊退費懶人包，針對團客、自由行散客，說明機票、住宿退費機制，善用市府整理的法律小法寶，冷靜度過疫情不恐慌。

新冠肺炎打亂民眾出遊計畫，甚至衍生旅遊、住宿及運輸類的解約退費糾紛，為保障民眾權益，台中市府法制局除協助受理相關消費申訴，製作旅遊退費懶人包，讓民眾快速了解。

法制局長李善植指出，近來因為新冠肺炎肆虐，全球陷入疫情壓力，衝擊民眾原訂的旅遊行程及訂房狀況，交通部觀光局配合防疫措施、疫情發展及航空減班等因素，要求旅行業暫停組團前往中國大陸地區旅遊至4月30日。

此外，其中包括由大陸地區轉機前往其他地區旅遊、香港澳門地區旅遊暫停至3月31日，2月11日起包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊。

自疫情爆發後，截至11日為止，台中市受理的相關消費申訴共有70件，分別包括旅遊類36件、運輸類(即機票退費)29件、住宿類5件，預期因受疫情所衍生的旅遊、住宿及運輸類的解約退費糾紛將持續增加。

法制局針對這次疫情影響的國外旅遊退費處理方式，特別整理旅遊退費Q＆A簡明圖檔，可於臉書搜尋「台中市政府法制局」粉絲專頁，做為解約退費機制的參考。

(中時 )