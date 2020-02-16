太空人作弊成為撕不掉的標籤，如今淪為人人喊打的過街老鼠，不僅各隊球員忍不住砲轟，連少棒聯盟也決定禁用「太空人」隊名或LOGO，原因就是憤怒的家長認為太空人的作為「太噁心」，希望小孩不要效仿他們，用骯髒手段獲取勝利。

根據加州的《橙縣紀事報》報導，南加州有數個少棒聯盟在今年賽季禁止使用「太空人」當作隊名，以長灘少棒聯盟為例，Minor B Astros隊去年賽季在10支隊伍中拿下第3名，不過聯盟董事在休賽季時決定拿掉「太空人」，且沒有一支球隊想冠名「太空人」，甚至明年可能提議將此成為永久禁令。

長灘少棒聯盟主席史蒂夫·克勞斯（Steve Klaus）談到這項決定的原因，直說，「因為父母很反感，家長對太空人缺乏責任感而覺得厭惡，太空人是有預謀的作弊。」

另一支少棒聯盟的主席也說，「刪掉太空人的名字是因為收到太多家長憤怒的回饋，他們認為太空人等同於不正當行為。」沒有家長想看見孩子穿著太空人的球衣在場上打球。

太空人2017年因作弊拿下的世界大賽冠軍，苦主道奇隊就落在加州洛杉磯，洛城議會曾全票通過決議，要向大聯盟追討回冠軍獎盃，雖然最後無功而返，但這只加深了加州居民對太空人的不滿。

11歲的少棒球員彼得森（Mick Peterson）就說，「我認為代表一支一直在作弊的球員是錯的，道奇被奪走冠軍，這不公平。」

(中時 )