蔡俊章以吉祥畫〈採一籃橘子好過年〉對社會寄予祝福。（蔡俊章提供）

人稱警界儒將的前警政署副署長蔡俊章，2015年退休卸任警務工作後，水墨畫筆不輟，以墨蝦聞名，近年更於花鳥、山水也有各氣象，近日個展於台北國父紀念館文華軒開幕，包括前副總統吳敦義、前警政署長王卓鈞、前台北市副市長李永萍等人均到場祝賀。

警務工作43年，習墨55載，蔡俊章在警務工作時不忘以水墨創作，拋下喧鬧自我沉澱精進，卸任工作4年餘，今年更獲華人楷模年度盛典所頒「華人楷模．2019藝術成就獎」，2019年獲中國藝術家協會評定為「國家一級美術師」。他表示：「心隨筆走，是一種心情，一種心聲，更是人格的投影與生命的銘刻。」在繪畫的感性與警政的理性間並行悖。

吳敦義在開幕式致詞時強調，像蔡俊章這般一手警政，一手水墨繪畫的「文武全才」甚少，國父紀念館館長梁永斐也指出，蔡俊章近年以繪畫享譽兩岸與國際，由其畫作可看出他融入了對社會的關懷，從山水、花果到墨蝦，既有雄渾亦有靈動，畫風可謂剛柔並濟。

李永萍表示，自己認識蔡俊章完全是從藝術家的身份開始，由他既能在警界與藝術界都有卓然的成績，適足以作為台灣各行各業尤其是年輕人的表率，蔡俊章的「斜槓人生」讓人看到人生裡有不同的面向，看到人類精神層面的可能性，以及透過藝術能得到的心靈慰藉。

蔡俊章此次個展共展出畫作77幅，多是近4年來的新作，在他退休後因走訪國內外各地，體驗風土人情，畫作風格更為寬廣；兼容自身豐富歷練，墨韻更見圓熟。如今春所繪〈種瓜得瓜〉，豐潤的各色蔬果，搭配題文「要怎麼收獲便怎麼栽，而耕耘是我們的責任」；農曆年前以〈採一籃橘子好過年〉分享吉祥圓滿的祝福寓意，並在新冠肺炎疫情衝擊社會人心之際，於個展中以此圖搭配橘子精油消毒液致贈觀眾，暖心創作更不忘處處對生活用情。

(旺報 )