達邦國小營隊照常舉辦，讓孩子的多出來的寒假不留白。（取自達邦國小臉書／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎讓高中職以下學校開學日延後，為讓學生在多出來的假期自主學習，嘉義市教育處搜集網上相關線上教學資源，整合成平台，鼓勵學生線上學習，嘉義縣政府也把相關線上學習資訊傳給各校，透過學校管道鼓勵學生自主學習，並推出時數獎勵措施。

不過，卻有偏鄉學生家長或學生反應沒有可上網的設備，城鄉差距讓許多孩子與線上學習無緣，對此，嘉義縣市教育處長皆坦言確實有此狀況，特別嘉縣偏鄉相對明顯，強調教育單位是站在推廣角度，且學習的管道和方法很多，家長和孩子可適情況自主學習。

嘉義市長黃敏惠表示，學習不止步，在延後開學的這段假期裡，家長的陪伴與關心對孩子的成長是很重要的，家裡也能成為孩子的學習場所，並透過親子共學陪伴孩子一同學習成長，所以嘉義市教育處彙整12年國教各領域的教材，放網路平台供學生使用。

嘉市教育處長林立生說明，空白課程與自主學習是12年國教素養課程的內涵之一，透過這些線上學習資源，以持續不間段的方式引導孩子，瞭解孩子，讓停課不停學。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，教育處已將相關線上學習資訊提供給各校，像梅山鄉太平國小就把平板電腦到各學生家中，讓學生在家自主學習，不過考量有些學生家裡沒網路，或是沒手機、平板等設備上網，教育處並未強制各學校取消冬令營和輔導課，相較下學生也有多元學習方式。

位在阿里山的達邦國小為讓學生的學習不空白，營隊照常舉辦，校長盧柏全說，因鄉運將舉辦，孩子到校可參與訓練，下午再上美術等課程，在老師義務指導下，孩子的假期生活一樣精彩。

(中時 )