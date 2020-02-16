高雄市長韓國瑜近期面臨被罷免難題，日前二階段罷免連署僅花18天就突破30萬份的大關，罷韓活動領銜人陳冠榮則喊出下階段連署要朝48萬份邁進，預計3月中旬完成後就會送件，預計第三階段罷免將在6月下旬舉行，他更要韓主動請辭，韓粉氣炸，紛紛留言。

據《中央社》今16日報導，陳冠榮指出，統計截至15日晚上，連署書已有31.6萬份，距離要達成48萬份的目標還有16萬多份。陳冠榮強調，「高雄是高雄人的主場，並非韓國瑜與韓粉等政治流氓的溫床，市民要一起掀開韓國瑜口中的遮羞布，往48萬連署目標邁進」，他並呼籲韓國瑜「知所進退，主動請辭」。

陳冠榮表示，公民團體將展開連署書分類造冊，預計3月中旬完成並向選委會送件，依《選罷法》規定，罷免第2階段要在40天內完成罷免案成立，選委會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估，罷免投票可能時間是6月24日到6月27日這幾天內，「盼7月迎接全新的高雄」。

若依現有高雄市公民數約228萬，第3階段的投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，罷免的同意票數需逾58萬票。

對此，韓粉大感氣憤，紛紛留言「高雄是全台灣人的，不是你陳冠榮說甚麼就是甚麼」、「韓市長為高雄努力拚市政，憑什麼要他辭？」。

(中時電子報)