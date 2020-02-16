新冠肺炎疫情持續，世界衛生組織專家指出病毒可能源自蝙蝠，特別是菊頭蝠（Rhinolophus Bat）。華南理工大學教授肖波濤（Botao Xiao），發表題為《新型冠狀病毒（2019-nCoV）源頭可能性》的報告，指出距離被指是爆發疫情源頭的華南海鮮市場不足300米的武漢疾控中心，曾捕捉蝙蝠研究冠狀病毒，更有研究員被蝙蝠的血和尿濺到，研究員要自我隔離14日。

肖波濤是華南理工大學生物科學與工程學院教授，曾在哈佛大學醫學院工作，並與美國西北大學等校有合作研究，多次獲得國家自然科學基金資助。根據他的報告，指出距華南海鮮市場280公尺的「武漢疾控中心」曾抓捕600多隻蝙蝠做研究，還有研究員被蝙蝠襲擊，甚至被蝙蝠的血液、尿液濺射。不過，肖波濤的報告並非發表在權威學術期刊上，僅在科學論文分享網站Research Gate上發布，原文已被撤除，只剩下網友備份的版本。

肖波濤報告中提到的「武漢疾病預防控制中心」，疑似是病毒出現的途徑，中心內管理著研究動物，主要用於病原體的收集與鑑定。這個實驗室的研究項目，包括從關在籠中的動物身上抽取組織樣本以提取基因排序，而樣本及受污染的物資都會被棄置。這可能會是武漢肺炎的源頭。他指出，疾控中心曾抓有600多隻蝙蝠，湖北省有155隻、浙江省有450隻蝙蝠，其中也包含中華菊頭蝠。

中心內的研究員還曾在2017年、2019年受訪時曾提到兩場意外，一次是被蝙蝠攻擊，皮膚被蝙蝠的血液濺到，當事人曾自我隔離了14天；另一次則是有蝙蝠尿在身上；並曾在蝙蝠的身上發現活蜱蟲（a live tick）。報告內也強調，相關的研究雖還需要可靠證據，但病毒洩漏到周圍，造成第一批患者受感染是有可能的。

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(中時電子報)