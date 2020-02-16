這幾天屢有雨勢，擋不住看台灣燈會的熱情！

15日下雨遇上補班日，后里主展區單日入園人次突破47萬，「英國珍寶馬戲團」高空火索表演，其中，演員傑德．金達爾馬丁分別在1997年與2004年創下兩項高空鋼索金氏世界紀錄，包括橫渡英國泰晤士河及韓國漢江，更獨創「火索」演出，民眾驚呼連連，掌聲不斷。

新聞局表示，「表演好看到下雨都不想走！」交通局長葉昭甫全程坐鎮指揮中心，不只發送雨衣，還發送太陽餅、脆麵等小點心給排隊等待接駁車的民眾，遊客在雨天也有小小溫暖與感動。

市府指出，雖然天公不作美，但人潮遇水則發，台灣燈會的后里主展區人潮就達到47萬人次，民眾的熱情不受雨勢減興，市府除協助表演團隊順利完成表演，工作人員也發送雨衣，讓遊客直呼「好暖心！」

交通局先前已對台灣燈會做好完整的交通接駁規劃，除協調加開區間電車、自強號增停后里，並安排8條接駁車路線，昨日疏運相當順暢，至23時10左右，全數疏運完畢，秩序井然，主展區接駁車總疏運1989班次。

(中時 )