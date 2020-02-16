雖然西洋情人節已過，但是求好姻緣的人不間斷，經濟部攜手雲林縣府16日舉辦「三仙姑紅線情人節活動」，向武財公的妹妹即註生娘娘祈福，並通過各種APP互動，還有文創手作等市集，讓大家度過美好的假日。
不論是熱戀情侶、夫妻，或是正在嘗試交往、想要找尋另一半的人，經向三仙姑祈福之後，便可參加「三生緣分一線牽闖關活動」，獲取三仙姑加持的姻緣線，祈求好姻緣。
三仙姑是武財公的三個妹妹─雲霄、瓊霄、碧霄，即大家所熟悉的註生娘娘、三
霄娘娘，不僅掌握子嗣，保佑無數求子求女的夫婦喜獲兒女，而且也掌姻緣，保
佑善男信女覓得良緣。
此外，主辦單位特地依照武德宮場域，打造十分特別的AR互動APP，讓大家掃描特定的神像或圖案，找到隱藏其中的互動任務遊戲，取得遊戲金幣，也可以事先安裝「樂遊雲嘉嘉啊」APP，直接搜尋寶物位置，並透過APP提供的地圖，加速取得金幣所在位置，快速搜集金幣並兌換獎品。
(中時 )
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