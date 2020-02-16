大陸新冠肺炎疫情仍慘烈，在這危急時刻，竟有官員臨陣落跑。張家界市疾控中心慢性非傳染性疾病防治科科長李文傑，向上頭扯謊說要回老家隔離，實際上卻是帶的全家到泰國躲疫情。東窗事發後他已遭撤職，但還是讓許多大陸網友們心寒，狠批「無恥」。

據大陸人民網報導，1月21日李文傑被調去新冠肺炎疫情防控指揮部，負責疫情信息報送，但在得知張家界市出現第一例確診後，害怕自己與家人們可能也會被感染新冠肺炎，便從單位取走個人護照，謊稱母親和武漢有關人員有接觸，要回在老家自行隔離，結果1月30日就帶著全家飛往泰國避難。

經多次勸返，李文杰終於在2月9日下午坐飛機回張家界。但因為對組織不忠誠不老實，擅離職守、臨陣脫逃，嚴重違反政治紀律遭撤職，大陸網友也怒批「醫護在前線救人，父母官擅離職守當逃兵，無恥」、「一個李文亮，一個李文傑，天壤之別」、「這場疫情真是官場現形記」。

大陸官媒《中新社》也在微博痛批「面對疫情，對民眾生死不聞不問，實在可憎、可惡！這樣的人，無論做官還是為人，都可以用厚顏無恥來形容。」

(中時電子報)