早在多年前已將演藝事業轉往中國大陸的資深藝人黃安，如今也定居在對岸，從不吝表態對「祖國」的認同，也一度狂咬台灣藝人的「台獨行徑」，這讓不少台灣網友感到反感，經常有人湧入他的社群平台謾罵，而黃安昨出手反擊了！貼出往生咒「火化黑粉」，讓網友氣得痛罵他沒品。

黃安昨(2/15)下午公開了一串酸民黑名單，附上佛祖圖像並打出往生咒，說要送這些黑粉牌位去燒，晚間又po文，表示有網友看了大暴怒，在他貼文底下怒譙：「你還真是沒品至極！」，黃安公布此事，回敬：「因為第一批正在撿骨，你就委屈第二批吧！」。

黃安還整理了長久以來酸民的行為模式，表示他們成群結隊在網上亂噴，「口徑空前一致，內容複製粘貼，罵完就走」，表示對付這樣的批評者，官方有官方的規定，但他個人有自己的「奇門遁甲」，走的是「出世解」，直呼這些酸民平時囂張跋扈慣了，還以為名人都怕他們，自己祭出更猛的招回敬，「老虎不發威，把我當Hello Kitty啊？」。

(中時電子報)