行動不便的徐翁外出後逾3小時未返家，徐妻心急報警協尋，警方與苗栗救難協會成立臨時搜救小組，終於發現他受困芋頭田險失溫。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

搜救小組以人力接泊方式將他揹離芋頭田送醫。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗公館73歲徐姓老翁，15日下午3時出門後遲遲沒回家，徐妻擔心他發生意外報警協尋，鶴岡派出所晚間6時許接獲通報，立即沿老翁外出方向搜尋並連絡苗栗救難協會成立搜救小組，最後再晚間近9時發現徐翁獨坐於田中，全身無力，幸好送醫檢查暫無大礙。

鶴岡派出所副所長薛世賢、警員劉季蓁，15日接獲110轉報，指家住鶴岡1名73歲行動不便的徐姓老翁，下午3點獨自出門後失去聯繫，徐妻等到晚間6點還是等不到老翁返家，心急地報警請求協尋。

警方隨即前往徐翁住家詢問他經常出沒的地區，並由副所長薛世賢率員警兵分兩路沿路搜尋，值班員警則開始調閱附近監視器釐清徐翁行走路線，所長陳仁康通報協勤民力，請苗栗救難協會於晚間6點50分成立臨時組成搜救小組，研判徐翁行動不便，應未走遠，隨即分組以擴大由內往外方式搜尋。

晚間8時20分，搜救小組再從徐翁住家後門，沿芋頭田裡同心圓往外搜尋30分鐘後，終於在田中發現呈現半臥半坐的他，當晚寒風夜雨，搜救人員擔心全身溼透的徐翁失溫，考量田埂路泥濘不堪、寸步難行，加上夜間視線不良，人員決定以人力接泊方式將他揹離送醫，幸好經檢查徐翁身體狀況良好、無生命危險，家屬萬分感激。

(中時 )