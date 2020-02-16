受新冠肺炎影響，大陸經濟陰霾籠罩。大陸財政部部長劉昆發文稱，今年積極的財政政策從「質」和「量」兩方面發力，加強逆周期調節、鞏固和拓展減稅降費成效、保持合理適度財政支出強度。此外，資金配置結構也要進一步優化，將有限的財政資源用到刀刃上。

第一財經報導，劉昆在當地雜誌「求是」上發文表示，大陸要將更大規模減稅降費落實到位，讓企業輕裝上陣。今年將進一步落實和完善增值稅減稅等政策，譬如：對疫情防控重點保障物資生產企業為擴大產能新購置的相關設備，允許一次性計入當期成本費用在企業所得稅稅前扣除；對納稅人運輸疫情防控重點保障物資取得的收入，提供公共交通運輸服務、生活服務以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務取得的收入，免徵增值稅。

此外，在今年財政收支矛盾突出的情況下，必須堅持量入為出，更加註重優化支出結構。根據實際需要科學核定預算，完善能增能減、有保有壓的分配機制，打破支出固化格局。

另外，要有效防控地方政府隱性債務風險，健全常態化監測機制，及時發現和處置潛在風險。用好地方政府專項債券，堅持「資金跟著項目走」，優化投向結構，擴大使用範圍，在項目上儲備一批、發行一批、建設一批、接續一批，盡快擴大有效投資，形成對經濟的有效拉動。

(工商 )