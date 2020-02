有香港「搖滾女王」稱號的何超(何超儀)日前與老公陳子聰連赴英出席「2020年NME頒獎典禮」,現場直擊了饒舌歌手Slowthai騷擾女主持人,更和台下觀眾起爭執跳下台險些發生衝突,還好失控脫序的場面不減何超觀禮興致,她事後表示,整場盛會讓她印象深刻,由於本屆主題為「Fuck You」,就連NME獎座都是比中指的手造型,每位領獎人上台都會友善地喊出:「Fuck you all !」台下所有人也會同時回應:「Fuck you too !」所有音樂人不分彼此打成一片。

何超(何超儀)和老公陳子聰出席「2020年NME頒獎典禮」。(圖/Drill Team 162提供)

此次何超以搖滾音樂人代表的身份現身,而老公陳子聰則是HIP POP音樂人身份出席,夫妻倆更是來自亞洲的華語音樂人代表,何超說:「第一次參與這麼有份量的歐洲頒獎盛會,卻又是以Party 般的形式,讓所有知名音樂人、藝人齊聚一堂,就像是個同樂會,輕鬆、溫暖但又隆重。」經過此番朝聖經歷,讓向來對搖滾狂熱的何超非常興奮,希望未來在亞洲的搖滾歌手們,也能擁有像NME盛大且權威的頒獎禮和專屬舞台。

何超儀在英國接受當地忙體訪問。(圖/Drill Team 162提供)

何超雖受近日新冠狀病毒疫情影響,許多電影工作言後,但她也透露目前正積極籌備今年的新單曲計畫,除了「何超與海膽仔樂團」的創作以外,也將會有赴日錄製日文歌曲的合作案,表示,「非常期待能趕快以歌手身份再次帶來新作品與大家見面。」她也呼籲大家在密閉空間一定要戴口罩,更要勤洗手,「保護自己就是保護別人,大家一起擊倒新冠肺炎。」

何超儀在英國接受當地忙體訪問。(圖/Drill Team 162提供)

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)