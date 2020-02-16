傑德．金達爾馬丁分別在1997年與2004年創下兩項高空鋼索金氏世界紀錄。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

英國「珍寶馬戲團」高空特技秀在台灣燈會登場，吸引大批觀眾爭相觀賞，讓馬術競技場座無虛席，其中演員傑德．金達爾馬丁來歷驚人，分別在1997年與2004年創下兩項高空鋼索金氏世界紀錄，包括橫渡英國泰晤士河及韓國漢江，更獨創「火索」表演，成為燈會超火紅的人氣節目。

儘管技巧如此熟練，傑德．金達爾馬丁在台灣燈會演出，仍堅持每日開演五小時前就到場排練，展現高空鋼索表演所需的專業、恆心與毅力。

市府指出，高空鋼索金氏紀錄保持人傑德．金達爾馬丁，出生於美國佛蒙特州，14歲時就加入世界知名的青年馬戲團，18歲進入加拿大國家馬戲團學校就讀，至今累積32年的高空鋼索表演資歷，不僅藝高人膽大，只憑一支平衡桿就能輕鬆橫越高空鋼索，更獨創「火索」表演，全球知名。

在馬戲團表演生涯中創下多項紀錄，1997年，他與夥伴雙人表演，橫渡英國泰晤士河，長度達430公尺；2004年，獨自橫渡韓國漢江，長度長達1公里，雙雙創下金氏世界紀錄。

傑德．金達爾馬丁說，這次演出前10日就抵達台灣，與台灣技術團隊合作搭建鋼索塔樓、架設鋼索及相關瓦斯設備，原先擔心技術團隊經驗不足，沒想到合作後，對台灣團隊的專業與用心印象深刻。

他表示，能受邀參與演出，覺得十分開心，他幾年前到過台北短暫演出，這次停留時間更長，讓他有機會了解台灣文化，並與台灣演員交流，尤其燈會觀眾的反應很熱情。

(中時 )