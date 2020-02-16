台南新化大坑農場竹林生態豐富，遊客可以同時「賞竹、玩竹又吃竹」，是民眾出遊的新鮮景點。（莊曜聰攝）

去年底由行政院農委會委託台灣休閒農業發展協會舉辦的「特色農業旅遊場域認證」出爐，全台共有70家農旅業者通過，結合食農教育、環境教育、健康療育等，民眾透過實際體驗的深度旅遊，來推廣台灣特色農業旅遊，台南新化大坑農場就以「竹林生態」入選，遊客可以同時「賞竹、玩竹又吃竹」，是民眾出遊的新鮮景點。

大坑農場負責人蔡澄文在園區後方約0.2公頃的山谷中，種植了包括桂竹、麻竹、綠竹、刺竹、長枝竹、金絲竹、華平竹等不下20種竹子，其中還有跟成人大腿一般粗的巨竹，以及跟平常人小拇指一樣纖細的劍竹，兩相對比相當有趣，竹子種類多樣讓人眼花撩亂，林間開闢小徑，遊客穿梭竹林間，享受靜謐風情又能欣賞竹子生態。

蔡澄文指出，農場在1991年成立，多年來以農遊行程為主打，不只本地遊客，海外遊客到訪人數逐年成長，其中來自新加坡、馬來西亞、印尼等東南亞地區的遊客，對於竹子生態、工藝作品都有濃厚興趣，因此搭配農場的竹筍料理、DIY手工體驗，推出包含吃喝玩樂的套裝行程，搶攻觀光商機。

新冠肺炎疫情持續，多人群聚的密閉空間增加風險，不少人轉而取消室內聚會等活動，轉往戶外休閒踏青，也成了休閒農業的另類轉機，大坑農場的竹林取得特色農業旅遊場域認證後，讓園區多了處觀光亮點，吸引遊客探幽訪勝。

(中時 )