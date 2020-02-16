中衛營運長張德成。（資料照／劉朱松攝）

新冠肺炎疫情蔓延，即使實施實名登記購買，但仍有不少人買不到口罩。全台鬧口罩荒，73年的老牌口罩中衛，早在去年底就發現疫情升溫，及時準備應對。

據《中央社》報導，中衛營運長張德成去年11月預先小量備料，12月底到德國參加時裝週時，就開始關注疫情發展，見疫情升溫，便與父親討論決定二度備料，足以出貨到5、6月份。

過年期間，張德成就協調原料供應商，要求加班趕工供應中衛，當時他跟採購說「你料一直給我下，滿櫃就出」，務必確保料源無虞，並同步召集廠長等一級主管，告知過年期間需加班的訊息，民眾還在開心辦年貨時，中衛已進入備戰狀態。

美式賣場也是中衛客戶，早就訂好年節7天的口罩備貨量，但才上架半天就被搶光，也讓張德成父子更加篤定，疫情已經開始蔓延，並告訴員工，「社會大眾需要我們，所以大家加油」，員工們聽完也馬上打掃完環境後就加班到除夕，僅初一、初二暫休兩天。

銷售通路搶搬口罩人力不足，張德成也親自幫忙搬貨，為應付需求，第一線產線員工也回到工作崗位，採取兩班制，所以當政府宣布徵收，中衛馬上能拿出以往日產3倍的口罩數量，成為主要生力軍。

此外，像是酒精棉片，高達7成也是由中衛供應，在疫情延燒狀況下，張豐聯仍努力維持不斷貨。張豐聯提到，能因應此類突發狀況，全因向來信守「七三法則」，當接單超過7成稼動率，就會添購設備，使平均利用率降到7成，其他3成做為應急之用。

台灣首次啟動口罩徵收令，包含裝箱、包裝、物流等，都需多方配合。此次疫情中衛發揮效益，張豐聯建議，這類醫療用品在平常很少被關注，政府應考慮將口罩、酒精棉片等醫療耗材產能，視為國家的抗戰資源。

(中時電子報)