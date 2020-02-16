（16:05更新內文）108學年HBL高中籃球聯賽8強賽今天進入最後一天賽程，女子組將由北一女中、永仁高中及普門高中角逐最後2張4強門票，北一女中先是74比97不敵南山，而普門則是比重挫已經晉級全國總決賽的淡水商工，但還是要看最後一場永仁高中、永平高中戰況才能確定結果。

上季挑戰3連霸失利的普門高中，本季8強賽因爲先敗給滬江高中，跟著昨天遭北一女中絕殺飲恨而面臨3勝3敗，今天必須先靠自己擊敗淡商，還得祈求永平爆冷擊敗永仁，才能搭上4強列車，目前先完成第一步，就看稍後永仁、永平一戰。

擊敗淡商後，普門休息室仍是一片低氣壓，因為要靠永平擊敗永仁、奇蹟般晉級4強的機會微乎其微，教頭廖哲億表示，如果沒有意外，對淡商這場比賽基本上就是球隊本季最後一場比賽，謝謝三年級球員陪了球隊3年，也告訴球員球賽就是如此現實，很多事情無法重來，普門之前已經連續4季打進HBL最後4強，或許今年無緣4強、跌了這一跤，大家會更珍惜得來不易的機會，繼續追尋目標、下個球季一起重返台北小巨蛋。

普門連文鈴（左）單場飆進8記三分球。（鄭任南攝）

淡商王玥媞（中）展現得分能力，今天對普門狂飆37分。（鄭任南攝）

(中時 )