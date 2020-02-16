日前在大陸海南省東方市有位確診新冠肺炎的男病患，不但刻意隱瞞曾接觸過來自湖北的人員，且在醫院救治期間，他還朝地板瘋狂吐口水，導致院內有60名醫護人員，以及密切接觸男病患的人都遭到隔離。目前已有2名醫護出現無症狀確診，該名男病患治愈出院後，也立刻被警方逮捕。

根據《直播海南》報導，來自新疆烏魯木齊的男病患張某智，在出現感染症狀後，於1月24日、27日、28日分別到東方市人民醫院、東方醫院就診，不過當時張某智卻刻意隱瞞，曾密切接觸從湖北到東方市居住的姐姐、姐夫等，在輸液時還不斷往地上吐口水，與醫護人員爆發爭執。

警方穿起防護衣，準備進行逮捕工作。（圖／翻攝自直播海南）

隨後，張某智於29日搭乘車次C7492的動車，前往海南省人民醫院檢查，確診感染新冠肺炎。在此期間，曾與張某智接觸的60多名醫護及其他人員，都已進行封閉隔離觀察，有2名醫護人員已確診無症狀感染，這也害得八所鎮山海灣整個社區，都必須實施封閉式管理。

張某智被警方帶回監視居住。（圖／翻攝自直播海南）

張某智的行為嚴重干擾並破壞疫情防控工作，同時危害了社會的公共安全，造成相當嚴重的後果。目前張某智已治癒出院，不過也立刻被東方市公安局採取強制措施，將他帶回東方市監視居住。

(中時電子報)