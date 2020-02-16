新冠肺炎來勢洶洶，各行各業都受到影響，捐血中心也重槍。高雄三民區捐血站位於捷運站內，交通便利，平時來捐血的民眾絡繹不絕，但因為新冠肺炎影響，民眾對於侵入性針頭深感恐懼，拒絕捐血，導致捐血站人數少了近5成，造成血庫大鬧血荒。

空蕩蕩的捷運站，因為新冠肺炎席捲全球，民眾盡量避免搭乘大眾交通工具，位於高雄後驛站裡面的三民捐血站也受到極大的影響。

捐血站志工表示，平時假日來捐血的人很多，尤其15日補班，16日應該捐血人數應該會倍增，但到上午11時還是不用排隊的狀況，光是新冠肺炎的影響，人數最少也掉了3成，至多還有5成，非常淒慘。

每個人進捐血站前都需要先量耳溫、噴酒精，並看過身分證確認無去過新冠肺炎高度危險區，才能進入捐血。捐血站工作人員表示，捐血中心的消毒措施完備，民眾不用擔心在捐血的過程中交互感染，此外捐血用的針頭都是1人1個，不會消毒後重複使用，因此也不用擔心侵入性針頭而造成感染，捐血站的每一個過程都有嚴格的規範及消毒，就算疫情肆虐，民眾還是可以放心捐血。

(中時 )