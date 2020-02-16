罷免高雄市長韓國瑜連署書已達標30萬份，外界都在關注韓國瑜究竟會不會被罷免成功。有網友提及，能夠短時間湊到30萬份，看起來很震撼，「高雄人真的有這麼討厭韓國瑜喔？」該文引來許多網友回應，有些網友感嘆表示「發大財」三字是關鍵！

網友kymco9999在PTT發文指出，罷韓連署超過30萬份，能夠短時間湊到30萬份，看起來很震撼，「高雄人真的有這麼討厭韓國瑜喔？」他問及，在地高雄人跟北漂、外漂高雄人不喜歡他哪點啊？他草包？落跑？政見跳票？有戶籍在高雄的鄉民說一下現在高雄的氣氛嗎？

該文章引來諸多回應，有些網友認為「光被朋友嘲笑發大財了沒 就超想罷免了」、「每個人知道你是高雄人，第一句話就是：發大財」、「問候語高雄發大財，一句話就讓人火大了」。此外，也有網友表示「看去年他在議會備詢的表現，和一堆不切實際的政見，要不討厭他很難」、「去年選舉期間的嘴臉讓人忘不了」、「只有韓粉同溫層還沒感覺全台灣人對韓的厭惡」、「很不爽」。

不過也有網友替韓國瑜抱不平，認為「還在造謠，失能在哪？衛生局的人這兩天又來關心登革熱的防治，這是十幾年來第二次有衛生局的人親自來問，第一 次是去年。十幾年來唯一讓我看到有在認真防範登革熱的市府，是失能個屁啊？」、「發大財的政見是4年，他何時說過1年能實現？」

(中時電子報)