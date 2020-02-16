新到任的湖北省委書記應勇15日到訪武漢市的醫院、社區、超市檢查指導疫情防控工作。應勇強調，當地部門要聚焦防控突出問題，果斷採取過硬措施；另要千方百計提高收治率治愈率、降低感染率和病亡率，抓緊落實各項工作，打贏疫情防控狙擊戰。

第一財經16日報導，應勇當日分別到訪金銀潭醫院、武漢客廳方艙醫院、火神山醫院等了解患者的收治情況，以及慰問在前線工作的醫護人員。另針對湖北近日降溫，應勇要求臨時改建的方艙醫院做好各種預防工作，包括要堅持救治為主。應勇又強調，院方要加強排查，不要讓輕症發展成重症；另做好轉院銜接，隔離點無縫對接；加強中西醫結合，優化診療方案，提高收治率治愈率。

就社區防控方面，應勇強調，要對群眾身體健康持高度負責的態度，嚴格實行封閉管理，堅決切斷傳染源、阻斷傳播途徑。另要強化屬地管理，強化社區管控，通過全面拉網式排查，杜絕確診、疑似患者滯留。

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