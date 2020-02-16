新冠肺炎疫情延燒，胡瓜主持的節目《綜藝大集合》因此受影響，首次改在棚內錄影，而他與白家綺主持的《台灣那麼旺》年後開工錄影，也第一次不開放觀眾參與，胡瓜惋惜說：「當然有觀眾有互動比較熱鬧，但沒有觀眾也是熱情如火，服務電視劇前觀眾朋友。」

為因應防疫，胡瓜、白家綺節目《台灣那麼旺》首次不開放觀眾錄影。（圖／民視提供）

被問及防疫工作，胡瓜表示丁柔安平常就會準備口罩，因為要照顧年紀大的阿嬤跟長輩，他提醒大家不要恐慌猛搶口罩，勤洗手才是王道。

為因應防疫，胡瓜、白家綺節目《台灣那麼旺》首次不開放觀眾錄影。（圖／民視提供）

他也自備三罐小酒精，因為接觸人群與到公共場所「自保」一下，受訪前麥克風前還特別消毒，他認爲雖要小心謹慎但不要慌亂，生活還是要好好過，「這疫情也同步提醒全民勤洗手的重要，算是一個正面思考」。

而白家綺則說：「因為家裡有三個小朋友，平常就有準備，剛好疫情爆發前就採買口罩，剛剛好就夠用。」身為三寶媽的她，到家就洗手換衣服才觸碰小孩，提供正確觀念，提醒大家不要恐慌。

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(中時電子報)