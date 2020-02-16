已移居台灣多年的香港女星蔣雅文，因為日前回香港過年，所以返台需要居家隔離14天，她也在IG紀錄隔離的生活，15日她接到檢疫員來電，卻連續3次背錯身分證號碼，讓檢疫員忍不住問：「妳真的是本人嗎？」但她因為安眠藥藥性還沒過，所以頭很暈，檢疫員也很體諒她，說晚點再打來，讓她也忍不住大讚對方很溫柔，是「世紀暖男」。

蔣雅文因為吃安眠藥入睡，所以一早接到檢疫員來電，開始語無倫次，連續答錯3次身分證字號，對方也很尷說「欸...不對耶...」、「又錯了...」、「你...真的是本人嗎」，讓蔣雅文相當無助，直接用哭腔求饒，「我好想睡，我真的想不起來，拜託給我多兩次機會。」

檢疫員也安撫她，「好好好，妳不用急，妳慢慢來，身份證在妳附近嗎？」因為身分證在電腦桌，蔣雅文也跟檢疫員說：「我安眠藥藥性還沒過，我好暈，你給我點時間，我爬過去拿給你。」檢疫員也體諒她，「沒關係，妳先別亂跑，妳躺好，我晚一點再打來就是了，妳睡妳先睡。」最後她就斷片沒印象，再次進入夢鄉。

而檢疫員體貼的來電，讓蔣雅文留下深刻印象，她也直誇對方聲音很溫柔好聽，大讚他是「世紀暖男」。笑說下次他打來，是不是該問他的個人資訊，網友都笑說她背錯身分證太可疑，她也解釋「我就一直錯背成香港的」，還有人開玩笑說是「檢疫員之戀」，但別誤會，蔣雅文已婚了，她也表示是「為單身的各位謀福利」。

(中時電子報)