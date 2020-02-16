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. 不用問了...那棵樹是假的ヽ(ー_ー )ノ 這輩子養死過太多植物 #我還沒從傷痛中走出來 就先把Barbie家那棵借來一用 . 昨晚對於自己的新發明很自滿 花了台幣兩百多在網路訂來露營防寒墊和魔鬼氈 成功把每天早上把我燙醒的那一道陽光封印！ 終於能好好睡上一覺 不過可能是睡得太沉了... 今天早上那通檢疫電話我簡直語無倫次到最高點 被問到身份證號碼我居然連續三次都答錯(´-ι_-｀) . 對方很尷尬的一再跟我說： 「欸...不對耶...」 「er...又錯了...」 「你...真的是本人嗎...」 . 被問到後來我超無助直接對他哭腔求饒說： 「我好想睡我真的想不起來拜託給我多兩次機會～～」 . 「好好好～你不用急你慢慢來～身份證在你附近嗎？」 . 「在我電腦桌但我安眠藥藥性還沒過我好暈你給我點時間我爬過去拿給你～」(茫著不忘裝可憐) . 「Σ(-`Д´-ﾉ；)ﾉ啊啊啊～～～沒關係你先別亂跑你躺好我晚一點再打來就是了你睡你先睡～」 . 然後我就斷片了連怎樣掛線也沒有印象 他大概已經聽到我瞬間睡回去的沈重呼吸聲了吧... 該不會是...整個辦公室都聽到了？？∑(O_O；) (處女座真的有被害妄想症) . 結論是... 這個男生可以交往看看((喂)) 聲音溫柔好聽又是世紀暖男耶拜託 還有倒數六次機會 我明早是不是該問他安安幾歲住哪？ #為單身的各位謀福利(〃∀〃) (我先被朱踢飛)

J.Y.W 蔣雅文（@yawen_j）分享的貼文 於 張貼

已移居台灣多年的香港女星蔣雅文，因為日前回香港過年，所以返台需要居家隔離14天，她也在IG紀錄隔離的生活，15日她接到檢疫員來電，卻連續3次背錯身分證號碼，讓檢疫員忍不住問：「妳真的是本人嗎？」但她因為安眠藥藥性還沒過，所以頭很暈，檢疫員也很體諒她，說晚點再打來，讓她也忍不住大讚對方很溫柔，是「世紀暖男」。

蔣雅文因為吃安眠藥入睡，所以一早接到檢疫員來電，開始語無倫次，連續答錯3次身分證字號，對方也很尷說「欸...不對耶...」、「又錯了...」、「你...真的是本人嗎」，讓蔣雅文相當無助，直接用哭腔求饒，「我好想睡，我真的想不起來，拜託給我多兩次機會。」

檢疫員也安撫她，「好好好，妳不用急，妳慢慢來，身份證在妳附近嗎？」因為身分證在電腦桌，蔣雅文也跟檢疫員說：「我安眠藥藥性還沒過，我好暈，你給我點時間，我爬過去拿給你。」檢疫員也體諒她，「沒關係，妳先別亂跑，妳躺好，我晚一點再打來就是了，妳睡妳先睡。」最後她就斷片沒印象，再次進入夢鄉。

而檢疫員體貼的來電，讓蔣雅文留下深刻印象，她也直誇對方聲音很溫柔好聽，大讚他是「世紀暖男」。笑說下次他打來，是不是該問他的個人資訊，網友都笑說她背錯身分證太可疑，她也解釋「我就一直錯背成香港的」，還有人開玩笑說是「檢疫員之戀」，但別誤會，蔣雅文已婚了，她也表示是「為單身的各位謀福利」。

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(中時電子報)

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