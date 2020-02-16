駐日代表謝長廷稍早發臉書引來旅日網友吐心聲。(擷取自謝長廷臉書)

鑽石公主號感染新冠病毒肺炎人數持續增加， 駐日代表謝長廷昨稱，依檢疫相關規定，如果是在19日之前離開，乘客回到自己國內，仍須隔離，如果過了19日，且檢查結果為陰性，「那麼他們在日本就可以自由行動，搭公共運輸工具了，回自己國家也沒有再隔離的道理。」這番話引發爭議。謝長廷稍早又表示，這屬於防疫專業，若防疫中心決定需要隔離，那就是決策，「只要事先講清楚就好」。這篇文章也引來旅日網友吐心聲。

謝長廷昨在臉書指出，日本雖然醫療進步，但防疫做法不無盲點，日本新發生病例，的確令人不安。因應未來可能發生的各種狀況，代表處將原有工作小組擴編，由他親自擔任工作召集人。美國要派包機來日本將美國人載離，這引起很多乘客和家屬的詢問，台灣何時可以派包機？謝透露，包機問題現正和日本交渉中。他說依檢疫相關規定，如果是在19日之前離開，這些乘客回到自己國內還是必須隔離，如果過了19日檢查還是陰性，那麼他們在日本就可以自由行動，搭公共運輸工具了，回自己國家也沒有再隔離的道理。

謝長廷這篇文章引來諸多爭議，稍早謝又再度發文指出，駐日代表處的功能，就是執行國內決策，全力和日本溝通，並站在第一線保護國人的權益，反應船上國人的需求，給予慰問以及精神支持。接回台灣的乘客需不需要再隔離？謝長廷表示，若防疫中心決定需要隔離，那就是決策，只要事先講清楚就好。再來就是執行。從現在開始到包機回到台灣，有很多作業必須進行，也有很多風險和困難，代表處會配合日方及防疫指揮中心妥善的完成，也會照顧好國人的隱私。

對此，有名網友回文表示「我住在日本，如果需要回台，也希望台灣暫時隔離我，不要讓台灣出現任何可能的傳播風險」。也有許多網友認為「希望在遊輪上的台灣國人們，若確認了要跟隨包機回來，也請配合簽切結書，確認會配合防疫政策，好好的隔離及檢查，做好自身健康管理，不要變成了防疫破口」、「該集中隔離14天，避免又自律不足到處跑」、「 希望回國後，比照臺商回臺隔離兩星期，因他們與感染者同船上，而不能回台就趴趴走，因此把病毒帶回臺灣，否則發生社區感染，可不是一句對不起就能解決」、「回台落實隔離14天，既是保障船上台灣人的身體健康，也能消弭社會的疑慮」。

(中時電子報)