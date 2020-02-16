2020台灣燈會共有5000名志工投入燈會接待與服務，依台中市政府研考會志工服務滿意度調查，燈會主、副展區滿意度皆達9成以上，社會局長彭懷真感謝所有參與燈會服務的志工，無論是燈會導覽、環境清潔等，都有賴志工的協助幫忙，讓大家看見台中之美。

社會局指出，文心森林公園副展區自去年開幕以來，連續8周志工滿意度調查皆超過9成，主展區開展後也維持9成以上滿意度，不論是交通接駁、遊客動線指引等，志工每天面對民眾各項疑難雜症，靠耐心、細心逐一解決。

彭懷真說，志工分組中，人數最多的是客服組，共有14個志工團隊、1728名志工參與；團隊中更以佛光山惠中寺587名最多，其次為國際同濟會407名，提供民眾各項諮詢服務，秉持服務熱誠，共同成就2020台灣燈會。

燈再美，也有結束的時候，彭懷真強調，心美則永遠存在每位受到幫助的民眾心中，感謝每位志工熱情參與。

(中時 )