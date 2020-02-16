國民黨金門鄉鎮黨部義務主任今（16）日走馬上任，中常委江碩平跨海出席佈達活動，與大家相約齊心努力，延續和強化基層服務工作，爭取民眾的支持與認同。

佈達典禮由縣黨部主委石兆（王民日）主持，頒發派任書給金城鎮義務主任胡凱宇、烈嶼鄉義務主任林宜蘭、金沙鎮義務主任李應文、金寧鄉義務主任翁品洋、金湖鎮義務主任陳向鑫等5人。中常委江碩平、中央委員陳天成及第20全黨代表擔任見證人，立委陳玉珍服務處主任林孫全及縣府秘書陳志強也出席參加。

石主委特別感謝5位義務主任在國民黨最低迷、士氣最低落的時候挺身而出，加入改革的行列，協助國民黨繼續在基層的服務工作，也對金門黨員和鄉親不離不棄表達感謝，相信只要大家團結一致，一定能夠突破逆境，衝破難關。

多位黨代表也表示，此次總統與立委大選，金門的得票率依舊亮眼，但整個台灣的政治情勢與氛圍不利於國民黨，尤其兩岸政策92共識已不合乎時宜，需要重新提出一個新的論述與政策。

針對3月7日舉行的黨主席補選，縣黨部也強調秉公辦好選務工作，除資深黨員、終身黨費黨員及申請低收入戶外，一般黨員須連續繳交106、107、108、109四年黨費，才具有投票權。最後補繳日為2月23日，希望黨員踴躍繳納黨費，與黨一起共同打拚。

(中時 )