日前網路上流傳著一項消息指出「新冠肺炎的零號病人來自武漢病毒研究所的一名黃姓女研究生」，對此，中國科學院武漢病毒研究所駁斥這項傳聞，「我所的黃燕玲同學畢業後未曾回過武漢，未曾被2019新型冠狀肺炎病毒感染」。
大陸網路上近期流傳著，武漢病毒研究所的研究生黃燕玲是新冠肺炎的「零號病人」，「零號病人」指的即是「首位患新冠肺炎的病人」，但今（16）日中國科學院武漢病毒研究所官方網站發文回應，網路上流傳著不實消息，稱武漢病毒研究所的畢業生黃燕玲是最早感染新冠肺炎的零號病人，經過查證，黃燕玲畢業後並未回過武漢、也未曾遭到感染。
聲明中詳細指出，黃燕玲於2015年在該所畢業獲得碩士學位，畢業後一直在其他省份工作生活，未曾回過武漢，未曾被2019新型冠狀病毒（新冠肺炎）感染，身體健康。這項謠言已經干擾到我所，我所將保留依法追究法律責任的權利。
文章來源：中國科學院武漢病毒研究所原文
(中時電子報)
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