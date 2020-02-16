今天上海市公共衛生臨床中心有16例新冠肺炎患者痊癒出院，其中一名27歲的韓先生與其妻子，也是痊癒的病人之一，夫妻倆是武漢人，於2月4日確診，被送至上海市公衛中心接受治療，「感謝這裡的醫護人員，也感謝上海市政府和上海人民」，身處異鄉，卻在上海得到了很好的照顧，妻子昨天出院，他也在今天(2/16)痊癒了，讓他們非常感恩。

大陸《澎湃新聞》報導，這對夫妻1/20去日本度蜜月，原定1/31搭機回武漢，但航班取消，機票被改到上海。男子先是在1/30突然出現乾咳，妻子則毫無症狀。

男子說，「飛機一落地，就有人來檢查了，我通報自己有點乾咳，他們就安排了救護車，把我們送到了上海浦東人民醫院。」並在發熱門診做了X光和抽血檢查，發現自己的左肺已經被感染了。他的妻子沒有任何症狀，但X光卻顯示她是雙肺感染。2月4日兩人核酸檢查結果均為陽性，便被移送治療，12天後男子於2/16痊癒出院，妻子則提早一天。

男子說「出院最想做的事，就是去酒店找老婆，一起去吃好吃的東西。」並打算在酒店繼續自行隔離一段時間，為了別人健康，也為了自己的健康。

(中時電子報)