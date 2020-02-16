寒流報到！台中以北16日將出現僅10多度低溫，民眾抗寒保暖物上身，台中市北區1員警卻「脫衣」無畏寒風，路人讚賞「太帥了！」，起因是警二分局永興派出所警員李煥塘在崇德與進化北路口執勤，當時65歲老婦人衣著單薄、沒穿鞋走在安全島上，李姓員警見狀脫下警用外套給阿婆穿，並聯繫家屬接回。

李煥塘說，當時看見老婦人沿著車道內側的安全島向前走著，不僅衣著單薄，且腳上沒穿鞋，僅穿著襪子在冰冷的路面上行走，甚至還越走越靠近車道，他上前制止，並和民眾共同將婦人先扶到路旁休息，不斷問婦人：「冷不冷？」。

「霸氣脫衣助人！」李煥塘見婦人不斷發抖，似乎受凍許久，二話不說將身上制服外套脫下讓婦人穿，暖心舉動，路邊有民眾鼓掌說：「太帥了！」，李觀察發現婦人身上掛有名牌及聯絡電話，便通報巡邏警網先將她載返所避寒，再聯繫其家屬來接回。

李煥塘頂著寒風繼續在路口執勤，事後他的同事倒是好奇問「你不會冷嗎？」，他回答：「天天健身，不怕冷！」，李煥塘帥氣的舉動有人說像韓劇男主角的「歐巴暖男」，暖心視角讓旁人都融化了。

(中時 )