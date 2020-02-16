尼泊爾官員表示，當局今天自2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的中國武漢市撤離175位僑民。此前許多滯留武漢尼泊爾學生的父母抗議，要求政府盡快展開撤僑作業。

尼泊爾人口衛生部（Ministry of Health and Population）發言人希瑞斯塔（Mahendra Shrestha）表示，國營尼泊爾航空（Nepal Airlines）一架撤僑班機已在天亮前抵達首都加德滿都（Kathmandu）的特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport），機上載有134名男性和41名女性，大多為學生。

所有撤離人員將在鄰近城鎮巴克塔普（Bhaktapur）隔離2週。

希瑞斯塔告訴路透社：「他們將在醫師密切觀察下進行隔離，若2週後診斷健康，就能與家人團聚。」

許多尼泊爾父母上週在人口衛生部前抗議，要求政府加快腳步將滯留在武漢的尼泊爾學生運送回國。尼泊爾政府表示，撤僑行動之所以延宕，因為需要時間準備隔離撤回僑民的場所。

世界衛生組織（WHO）本月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病。尼泊爾目前僅通報1例武漢肺炎確診。

(中央社)