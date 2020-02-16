全國各衛生所今(16)起加入實名制販售口罩服務，新北市20區衛生所也同日開賣，周一至周日不中斷，每日販售200片成人口罩及50片兒童口罩，今日一早，即有大批民眾至林口衛生所排隊領號牌，9時整開賣沒多久，號碼牌便全數發放完畢。

新北市衛生局指出，新北市由樹林區、淡水區、三峽區、林口區、鶯歌區、五股區、泰山區、瑞芳區、八里區、深坑區、三芝區、萬里區、金山區、貢寮區、石門區、雙溪區、石碇區、坪林區、烏來區及平溪區等20區衛生所加入服務，另9個都會型行政區，包括板橋、中和、永和、三重、蘆洲、新店等，已有50家以上健保特約藥局販賣口罩，因此衛生所暫不販售。

衛生局健康管理科科長陳欣蓉表示，衛生所每日販售200片成人口罩、50片兒童口罩，販售時段依各所公告時間為主，為分散購買人潮，身分證字號末碼為奇數者，可於星期一、三、五購買，偶數者（包含0）可於星期二、四、六購買，星期日則開放全民購買。

新北市衛生局也呼籲，「肥皂勤洗手」是最簡單、有效且具成本效益的防疫方法，五大洗手時機為吃飯前、照顧小孩前、看病後、咳嗽或打噴涕後、如廁後，儘量減少用手觸摸眼、口、鼻，以預防傳染病，確保健康。

(中時 )