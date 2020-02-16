「响仁和鼓藝工坊」開放民眾預約參觀。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

許朝宗陶瓷藝術館陳列40年來創作精品。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

被視為台灣最高工藝師認證機制的「台灣工藝之家」，睽違8年終於重啟徵選，徵選評審分為地方縣市初審、該中心複、決審三階段，新北市初審收件自即日起至3月16日止，只要具我國國籍，工作室設於新北市，專職從事工藝創作達15年以上的工藝師，皆可申請評鑑。

新北市文化局表示，「台灣工藝之家」是台灣工藝研究中心設置的認證機制，獲得認證者，除了頒發證書和銜牌外，工藝中心還將協助打造個人品牌，搭配觀光旅遊資源，媒合銷售通路與平台，協助參與國內外展覽，打開工藝師個人及作品的知名度，自2004年至2012年歷經5屆評選，全國共145處掛牌授證。

其中，新北市有10位工藝師獲此殊榮，包括段安國、黃忠山、蘇為忠、廖天照、陳逢顯、許朝宗、施宣宇、吳明儀、谷源滔及王錫坤等。

新北市文化局舉例，投入陶瓷工藝超過40年的許朝宗，目前在鶯歌經營「吉洲窯」，並成立許朝宗陶瓷藝術館，陳列40年來創作精品，讓民眾一覽陶瓷之美；王錫坤是新莊知名「响仁和鼓藝工坊」老師傅，除了精湛製鼓工藝中名氣響亮，工坊也開放民眾預約參觀，提升民眾對工藝的認識。

(中時 )