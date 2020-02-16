新冠肺炎導致各地瘋搶口罩，繼口罩販售實名制6日上路後，為方便社區民眾就近購買口罩，台南市37區衛生所從16日起也加入販售口罩的行列，吸引大批民眾排隊搶購。不過，直到中午販賣結束，台南市準備近萬片口罩，成人口罩被搶購僅剩100多片，但兒童口罩卻賣出不到一半，還剩下1000多片，銷售率只有45％。

市府衛生局指出，台南市37區的衛生所口罩，每一區衛生所各準備250片口罩，合計9250片；其中，兒童口罩合計有1850片。從上午10點開賣直到12點結束，市區的衛生所幾乎被搶購一空，僅少數偏鄉衛生局沒賣完。經統計，各衛生所共賣出成人口罩7276片，兒童口罩834片，總體銷售率達88％，共計服務4055人次。

衛生局認為，儘管是第一天開賣，但在衛生所事先規畫民眾動線下，有效疏解人潮，讓大家都能順利買到口罩。部分衛生所還建議民眾自備環保袋分裝口罩，在自我防疫之餘更能減塑愛地球。至於日後的販賣時段，則由各區衛生所決定並公告時間讓民眾知悉。

衛生局長陳怡再次呼籲，口罩的使用時機，應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

(中時 )