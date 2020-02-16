LINE群組謠傳台籍領隊自韓國返台後確診，民眾遭法辦。（警方提供／胡欣男台北傳真）

網PO來源不明的微信截圖，教台商返台如何規避檢疫，民眾遭法辦。（警方提供／胡欣男台北傳真）

新冠肺炎造成人心惶惶，網路充斥假消息。警方統計，自1月23日迄今，刑事局及各警察機關已偵辦新冠肺炎相關假訊息64件，目前已移送32件48人，持續積極偵辦中。刑事局16日表示，又查出LINE張貼「臺灣領隊自韓國返臺後確診隔離」及PO網教導臺商返臺如何規避檢疫2件假訊息案，依傳染病防治法究辦。

刑事局偵一大隊13日接獲衛福部通報，民眾檢舉林姓用戶在LINE群組張貼有關，「臺灣領隊自韓國返臺後確診隔離」的不實訊息，警方立即追查林的身分，發現林是臉書直播網聊天室得知上述疫情訊息，未經詳細查證，就製作編輯該疫情訊息張貼在LINE群組，造成自韓返臺民眾恐慌及徒增防疫查證工作，詢後依違反傳染病防治法送新北地檢署偵辦。

另，刑事局偵四大隊11日接獲情資，有網友在PTT網站PO微信對話截圖，內容在教導大陸臺商在防疫期間返臺，如何填不實資料，以躲避防疫措施等不實訊息。

警方找到陳，他到案坦承訊息是他發布，對話截圖源於社群軟體群組內看見有人轉傳該圖，在未經求證真實性下，就發文轉貼到PTT網站，詢後將依違反傳染病防治法，送臺北地檢署偵辦。

刑事局表示，因新冠肺炎流行性強，為避免影響疫情控制及造成民眾恐慌，警政署長陳家欽特別指示強力打擊網路不實假訊息，以及囤積口罩、哄抬防疫物資價格等案件，再次籲請社會大眾不要製造或隨意轉傳未經證實訊息，全民共同防止網路假訊息流傳。

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(中時 )