美國政府欲接回鑽石公主號上美籍旅客，所派遣包機預計今天晚間抵達東京羽田機場。日本自衛隊為把船上數百名美籍旅客送往東京羽田機場，陸續在碼頭旁備妥約20輛大型巴士。

目前停泊在日本橫濱港、爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染的鑽石公主號遊輪，船上有來自各個國家的旅客，除了美國之外，傳出加拿大政府也將派包機接回加拿大籍旅客。

根據《中央社》引述日本放送協會（NHK）的報導，為讓鑽石公主號上的美籍旅客搭乘美國政府準備包機，日本將由自衛隊安排巴士把美籍旅客送到羽田機場。美國政府派遣的包機預計晚間抵達羽田機場。

防衛省表示，船上大約有380名美籍旅客，屆時下船的美籍旅客，將搭乘自衛隊安排的巴士直接前往羽田機場。

自衛隊為了能在今天晚間到明天凌晨間運送可能多達數百名旅客，正在準備多輛大型巴士。

全日本新聞網（ANN）報導，自衛隊在鑽石公主號泊靠碼頭旁準備了約20輛巴士。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站昨天報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）小組將在場確認搭乘包機乘客的健康狀況，如果有發燒及咳嗽等症狀，將不放行登機。

搭乘包機的美籍旅客預料最快可在當地時間16日抵達美國加州特拉維斯空軍基地，並再度接受檢疫。特拉維斯空軍基地已把從中國武漢市返美的約230人安置在飯店，鑽石公主號上的旅客可能被安置在基地內其他住宿設施。

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港，船上約3700人中已有355人確診武漢肺炎，其餘旅客及船組員到19日止都得待在船上接受觀察。船上的台灣旅客告訴中央社記者說，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。

(中時電子報)