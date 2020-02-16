新冠肺炎升溫，不斷有居家檢疫者外出失聯，台北市長柯文哲放話將祭電子手銬，新北市長侯友宜今表示沒有這個必要，對此，柯文哲認為，這叫做話語術，電子手銬一聽就不喜歡，若改成科技智慧手環，大家就會高興接受，並嗆叫你隔離就隔離，若不守法就嚴厲手段處理。

柯文哲表示，最重要還是國民守法習慣，雖然我一開始就說，我們已經開始開罰，他們已經送開罰名單給我，最便宜的是一萬元到六萬元還有七萬元，柯認為，叫你隔離就隔離，不在家隔離，就變成你是危險，對這個社區造成危險，我們就要嚴罰，我們不喜歡一開始就拿出霹靂手段，但是社區安全還是很重要，如果大家還是不是很守法，我們就要用很嚴厲的手法來處理。

至於北市率先公布失聯人姓名，柯文哲說，公布姓名還是簡單，公布照片就變成肉搜戰術，我們希望大家守法，我們還是很怕社區防疫有破口，有破口不得了，能聽話當然最好，大家禮尚往來，不聽話再不行就要用科技智慧手法，就用GPS定位，你一離開我們就知道你到哪裡去。

(中時 )