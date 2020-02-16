微型追蹤裝置可精準定位，程式可配合各種APP調整。（科技部南科管理局提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續，防疫工作成重點，全台發生多起應自主隔離，卻外出趴趴走、搞失聯而遭到重罰的案例，搞得民眾心裡七上八下，科技部南科管理局媒合園區廠商開發「個人定位追蹤系統」，用於追蹤及管理廠商員工身心狀況，可精準定位並自動量測體溫回傳，且節省人力，相當適合這波疫情管理，廠商也公布這項技術，期待能擴大應用，幫助政府及相關單位防堵疫情缺口。

去年7月南科管理局AI創新自造基地與StarFab協力，共同推動TAIRA計畫 （Taiwan AI Robotics Accelerator），媒合園區廠商跟優秀新創團隊投入AI產業發展，由司圖科技、邁特電子合作開發「個人定位追蹤系統」，透過手機程式及感應晶片，可管理廠區員工定位，並定時回傳體溫、心跳等身心狀況，第一時間掌握動態。

StarFab指出，透過光學鏡頭、光達（LiDAR）、超音波等感測設備，結合微型雲端無線定位裝置，進行更精確、快速的室內定位，配合體溫貼片自動回傳受測者資料，還能對發燒通報警示，無須人工量測，能有效幫助居家隔離者了解自身狀況，且降低防疫追蹤的漏洞。

這項技術經過3個多月實際測試後應可擴大應用，日前也在「公有雲場域定位與環境生理監測技術研討會」中正式發表，未來將逐步推廣，可讓醫療機構與政府單位使用，有助於疫情管控，日後也可提供居家照護使用。

南科管理局指出，新冠肺炎疫情升溫，目前政府的定位監控手機逐漸不敷使用，且確實有民眾不受監控亂跑，此系統可遠端了解隔離民眾是否外出，減少里長、警察、衛生局人員面對面訪視次數，出現狀況時，也能第一時間聯絡醫護人員前往協助，讓政府強化防疫策略，減少防疫人員生理、心理壓力。

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(中時 )