新北市30歲吳姓單親媽媽今清晨帶著2子女輕生，警消救護人員據報前往已搶救不及，吳女的2子女已不幸死亡，吳姓單親媽則獲救；根據新北家防中心指出，3天前社工才訪視過，吳女因經濟需求與情緒困擾被通報，面訪後有提供協助，這幾天離家時有與娘家親屬說，「會回家，出去散散心」，社會局也介入處理後續相關事宜。

吳姓單親媽13日就帶著6歲兒子、8歲女兒投宿新北巿五股區一間汽車旅館，今清晨她前夫打電話給她發覺情形不對，趕往旅館，發現兩子女躺在床上已身體僵硬明顯死亡，吳女仍有意識。她向警方供稱餵食小孩抗憂鬱藥物，自己也吞了藥。

新北家防中心主任許芝綺說，吳女與2子女一家過去不曾有家暴、兒少保的通報，2月11日則被通報家裡面有經濟需求，以及吳女有情緒困擾等問題，因此13日社工曾前往面訪吳女跟孩子，當時吳女透露近期失業並有情緒困擾，已定期就醫、服藥。

許芝綺指出，吳女與2子女是列冊低收入戶，每個孩子每個月有2802元的補助，去年跟今年都有領取補助的紀錄，勞健保也不用自付額，學校也提供5千元的急難金，吳女也說自己還有約半年的積蓄，並暫居在娘家的哥哥家中。

今晨傳出意外後，社工聯繫吳女的娘家親屬，家人也感到錯愕、生氣，因過去都有協助照顧2子女，家屬也指出，吳女有表明會離家幾天，但也說「會回家，出去散散心」，沒有透露輕生訊息。

許芝綺表示，吳女離婚多年獨力扶養2孩子，孩子過去就學記錄很正常，有固定去學校上課，沒有中輟、遲到、早退情況，目前因2孩子已過世，吳女與前夫共有監護權，社會局會協助雙方親屬處理後事，後續將協助吳女面對孩子過世、家人不諒解狀況，以及安排生活等議題，另外吳女須面對司法偵辦，也會給予幫助。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)