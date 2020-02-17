新冠肺炎疫情持續延燒，各國嚴陣以待，全球更是人心惶惶。然而，有國外網紅卻想趁著這波新聞熱度，以惡作劇的手段為自己增加人氣，卻落得被起訴的下場。

一名來自塔吉克的網紅，故意在俄羅斯首都莫斯科地鐵上倒地抽搐，同行友人還大喊他罹患新冠肺炎，嚇得其他乘客驚慌失措，紛紛逃離他身旁。

這名叫做扎博洛夫（Karomatullo Dzhaborov）的網紅，竟然在莫斯科地鐵上裝病，引起乘客恐慌。當時，他戴著口罩，在乘客眾多的車廂中站立，瞬間突然癱軟倒地，同時劇烈抽蓄，有幾個貌似乘客的人過來查看後不久，就四散大喊：「新冠肺炎！新型冠狀病毒」！突如其來的狀況，果然造成乘客們強烈反應，當等地鐵抵達下一站，乘客們立馬奪門而出，有如災難電影瘋狂逃命般慌張。

扎博洛夫當天就將這段惡作劇的影片發布在社群媒體「Instagram」的帳號上。不過，這段影片上傳約一週，就引起了莫斯科警方的注意。扎博洛夫發覺事態嚴重後，趕緊主動自首，並由律師出面說明解釋，自己並沒有想到拍攝這段惡作劇影片會導致如此嚴重的後果，並表示扎博洛夫精心策畫這場惡作劇目的，是為了提高民眾對新冠肺炎的認識，

不過執法部門認為，拍攝這段影片的人涉嫌「故意煽動恐慌」。這在俄羅斯是嚴重的指控，若罪名成立，很可能必須面臨最高5年的監禁，並處以罰金。警方暫時對他處以拘留30天的懲處。至於影片中其他協助拍攝的人，也一併遭到警方扣留，同時被限制出境。

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(中時電子報)